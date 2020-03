Aichach-Friedberg: Kirche sagt wegen Corona Veranstaltungen ab

Plus Um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, verzichten Pfarreien auf Veranstaltungen. Gottesdienste finden noch statt – doch bis Ostern könnte sich das noch ändern.

Da sich die Absagen zum Schutz vor dem Corona-Virus jetzt häufen, stellt sich auch die Frage, ob Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen abgesagt werden sollen.

Das Bistum Augsburg hat am vergangenen Freitag Weisungen für Veranstaltungen auf seiner Homepage zugänglich gemacht. Generell sollen alle Veranstaltungen, die „nicht in einem hohen Maße unbedingt notwendig erscheinen“ abgesagt werden. Davon sind fast alle Veranstaltungen betroffen, die nicht als Gottesdienst gelten: Chorproben, Elternabende, Seniorennachmittage, Gremiumssitzungen. Die Bischofsweihe am 21. März soll stattfinden, jedoch mit reduzierter Teilnehmerzahl.

Kirchen verzichten wegen Corona auf Kelch- und Mundkommunion

Auf Kelch- und Mundkommunion wird bereits seit dem Schreiben des Bistums vom 28. Februar verzichtet, sowie auf Händeschütteln und Umarmungen. Auch Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

Die einzelnen Kirchen haben bereits auf die Weisungen des Bistums reagiert. Das Katholische Stadtpfarramt Sankt Jakob in Friedberg hat alle Veranstaltungen in der Pfarrei, „die keine Gottesdienste sind“, bis zum 19. April abgesagt. Eine genaue Liste der entfallenen Veranstaltungen kann neben allen aktuellen Informationen unter www.bistum-augsburg.de/coronavirus gefunden werden.

Monika Seibold aus der Pfarrei St. Martin in Dasing hatte am vergangenen Donnerstag bestätigt, dass der zweite Firmtag zum Schutz der Kinder bereits abgesagt ist. Die Erstkommunion für Ende April ist momentan noch geplant, und die Gottesdienste werden weiter gehalten. In der Pfarrei St. Michael in Mering gelten ebenfalls die Vorschriften des Bistums – und zusätzlich wird auch auf die Weitergabe der Kollektenkörbchen von Hand zu Hand verzichtet.

Kirchen in Aichach-Friedberg wollen Gläubige schützen

Auch das Evangelisch-Lutherische Dekanat Augsburg hat Information zur Verfügung gestellt, um den Schutz der Gläubigen zu sichern. So wurde die Tagung der Landessynode, die eigentlich vom 22. bis zum 26. März stattfinden sollte, verschoben. Die Gemeinden werden in einer Kanzelabkündigung angehalten, den „Schutz der Menschen und eine Verzögerung oder Reduzierung der Ansteckungsquote“ in den Vordergrund zu stellen – und Veranstaltungen abzusagen, wenn es ein zu hohes Infektionsrisiko gibt. Viele Kirchen haben dies auch bereits getan. Neben einer Übersicht der abgesagten Veranstaltungen für alle Kirchen im Dekanat Augsburg finden die Gläubigen außerdem aktuelle Informationen unter www.augsburg-evangelisch.de/corona.

Ulrich Funk, der Pfarrer der Emmausgemeinde in Kissing, betont, dass man handeln sollte, „ohne Angst und Panik zu verbreiten, aber mit der Grundverantwortung der Fürsorge“. Deswegen sind bis auf weiteres alle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche sowie Senioren abgesagt. Die Gottesdienste am Sonntag sollen vorerst weitergehen. Für die Osterfeiertage müsse „von Fall zu Fall, von Situation zu Situation“ entschieden werden. Deshalb gibt es noch keine Absagen. Die Konfirmationen, die im Mai stattfinden sollen, hängen ebenfalls in der Schwebe.

In Mering lässt das Evangelisch-Lutherische Pfarramt bis auf weiteres alle Gruppen und Kreise sowie den Kirchen- und Gospelchor entfallen. Gottesdienste finden jedoch weiter statt, unter Beachtung der Vorgaben des Dekanats.

Generell gilt: Alles kann sich von einen Tag auf den anderen noch ändern. Pfarrer Funk bringt es ganz gut auf den Punkt. „Alles wird so schnell überholt“, sagt er, so auch Informationen zum Corona-Virus, und deshalb ist die Zukunft noch ungewiss. Aber momentan können Gläubige weiter in ihre Gottesdienste gehen. Andere kirchliche Veranstaltungen finden jedoch kaum statt.

