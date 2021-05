Aichach-Friedberg

Krankenhäuser wollen Operationen bald nachholen

Die Krankenhäuser in Friedberg und Aichach wollen so bald wie möglich die zahlreichen Operationen nachholen, die wegen der dritten Corona-Welle verschone werden mussten,

Von Ute Krogull

In der Osterzeit mussten die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg alle nicht lebensnotwendigen Operationen stoppen, mehrere OP-Säle wurden geschlossen. Alle Kraft, das Personal und vor allem alle Intensivbetten waren für die Bewältigung der dritten Welle dringen nötig. Nun scheint Entspannung einzutreten, die Kliniken an der Paar wollen daher so schnell wie möglich die OPs nachholen. Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer erläuterte bei einem Pressegespräch im Landratsamt, wie sie bei diesem für Patienten und Patientinnen so wichtigen Thema vorgehen.

