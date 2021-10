Mehr Fahrten, mehr Barrierefreiheit: So wird der ÖPNV verbessert

Plus Der AVV optimiert Buslinien in Aindling und Friedberg. Der Kreisentwicklungsauschuss setzt sich außerdem für Mering ein.

Die neue AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka hat das Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr moderner und kundenfreundlicher zu gestalten. Im Kreisentwicklungsausschuss wurden verschiedene Aspekte des Themas diskutiert, von Verbesserungen im Busnetz von Friedberg und Aindling über Barrierefreiheit von Haltestellen bis hin zur Tarifgerechtigkeit. Denn dass eine Fahrt von Mering nach Aichach acht Euro kostet, fand jeder übertrieben - doch es wurde den Mitgliedern des Gremiums wenig Hoffnung gemacht, dass sich das so einfach ändern lässt.