Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Müllgebühren in Aichach-Friedberg bleiben vorerst stabil

Plus Jahrelang gingen die Kosten regelmäßig nach unten - jetzt ist die Talsohle offenbar erreicht. Durch die CO2-Bepreisung könnten die Kosten schon bald steigen.

Von Thomas Goßner

Von einer guten Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger sprach Landrat Klaus Metzger ( CSU) bei der jüngsten Sitzung des Kreisumweltausschusses: Die Müllgebühren bleiben in den kommenden drei Jahren stabil und liegen damit weiterhin deutlich unter den Sätzen anderer Städte und Landkreise in der Region. Allerdings muss an anderer Stelle auch mehr bezahlt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

