Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Nach Aufschrei in Mering: Auch andere Gemeinden müssen Strafzinsen zahlen

Plus 4500 Euro Verwahrentgelt löste eine hitzige Debatte im Marktgemeinderat aus. Doch auch bei den anderen Kommunen im Wittelsbacher Land ist das keine Seltenheit.

Von Ute Krogull, Sina Nachtrub und Leon Ueberall

Eine Welle der Empörung ging durch die Fraktionen in Mering, nachdem sie durch einen Text in der Friedberger Allgemeinen von den monatlich 4500 Euro Strafzinsen der Gemeinde, bedingt durch einen Kredit aus dem Jahr 2020, erfuhren. Die Redaktion fragte deshalb auch bei den anderen Kommunen in der Gegend nach, wie es mit Strafzinsen in den eigenen Ortschaften aussieht und was sie zur misslichen Lage Merings sagen. Die Reaktionen reichen von "kein Aufreger" bis "Pflichtverletzung des Bürgermeisters", doch Strafzinsen zahlen die Kommunen fast alle.

