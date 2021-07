Nach Impfaktion in Wulfertshausen: Zweitimpfungen starten

Nach der großen Impfaktion in Wulfertshausen starten für die Geimpften nun die Zweitimpfungen. Der Arzt plant aber noch eine weitere Aktion.

240 Dosen Impfstoff von Biontech und AstraZeneca hatte Arian Derakhchan bei einer zweitägigen Impfaktion im Wulfertshauser Pfarrzentrum verimpft. Nun starten die Zweitimpfungen. Dabei sollten die Impflinge aber etwas Wichtiges beachten.

Der Andrang auf den Impfstoff Anfang Juni war riesengroß. Viele Ehrenamtliche hatten, organisiert von Simone und Manfred Losinger, mitgeholfen, damit die Aktion über die Bühne gehen konnte. Nun finden bei den Personen, die mit Biontech geimpft wurden, die Zweitimpfungen statt. Derakhchan wird sie am Freitag in Wulfertshausen durchführen, wie er unserer Redaktion sagte.

Diejenigen, die AstraZeneca erhielten, werden ebenfalls von ihm eine Zweitimpfung erhalten, und zwar in etwa zwei bis drei Wochen. Der Arzt, der zusammen mit Kollegen die Praxisclinic Mering führt, hat aber eine große Bitte: Impflinge sollen nicht in der Praxisclinic anrufen, da die Mitarbeiterinnen durch die vielen Telefonate sehr belastetet sind. "Sie erhalten von uns per Telefon oder E-Mail Nachricht über die Termine für die Zweitimpfung", so der Mediziner.

Impfaktion in Mering

Die Praxisclinic Mering bietet außerdem am 20. Juli einen Impftag mit dem Vakzin von Johnson & Johnson an. Dieses bietet bereits zwei Wochen nach der einmaligen Impfung Schutz und wirkt einer neuen Studie zufolge auch sehr gut gegen die gefährliche Delta-Variante, die sich gerade ausbreitet. Diese Aktion richtet sich nicht nur an die Patientenschaft der unfallchirurgischen Praxis. Kontaktdaten, um sich anzumelden, unter www.praxisclinic-mering.de.