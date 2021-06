Aichach-Friedberg

17:58 Uhr

Nach dem Lockdown: Ein Montag, der die Menschen glücklich macht

Plus Erstmals seit Monaten können sich die Menschen in Bayern wieder leichter treffen, Sport treiben und Gaststätten besuchen. So lief der erste Tag nach dem Ende des strengen Corona-Lockdowns.

Willi Weißgerber vom Altstadtcafé in der Friedberger Ludwigstraße ist glücklich. Nach sieben Monaten kann er am Montag zum ersten mal wieder Gäste im Innenbereich empfangen – auch wenn es viele Gäste bei dem warmen Wetter eher nach draußen zieht. "Wir sind froh, dass langsam wieder Normalität einkehrt", sagt er. Ähnlich geht es den Verantwortlichen in Schulen und Sportvereinen, für die der strenge Lockdown nun ebenfalls vorüber ist.

