Nach langer Corona-Pause: Stotter-Start im Amateurfußball

Plus Die Fußballer sind zurück auf den Plätzen. Eigentlich ein Grund zur Freude. Warum es in vielen Vereinen nach der langen Corona-Pause noch nicht rund läuft.

Lange mussten die Amateurfußballer warten. Während die Profis ihre Saison beenden dürften, waren die heimischen Kicker zum Nichtstun verdammt. Fast zehn Monate ging es nicht mehr um Punkte – seit vergangenem Wochenende ist die Leidenszeit vorbei. Der Jubelschrei bleibt trotzdem aus.