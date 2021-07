Osttangenten-Gegner lehnen auch die abgespeckte Planung ab

Das Aktionsbündnis A-KO kritisiert unter anderem, dass eine Herabstufung der B300 dennoch nicht möglich sein wird, sowie den Flächenverbrauch bei den kreuzungsfreien Knotenpunkten.

Deutlich abgespeckt hat das Staatliche Bauamt die Pläne für die einst durchgängig vierspurig konzipierte Augsburger Osttangente. Von Anfang an war die Reaktion des Aktionsbündnisses Keine Osttangente (A-KO) darauf verhalten. Nach intensiver Beschäftigung und einem Besuch im Bauamt positioniert sich das A-KO nun in einer Presseerklärung klar ablehnend - und benennt einige Problempunkte.

Laut der Erklärung habe das Staatliche Bauamt bestätigt, dass die Osttangente keine Entlastung der B17 in Augsburg bringen könne – selbst wenn die Osttangente vierspurig in voller Länge gebaut werden würde. Es werde auch keine Entlastung der B300 in Friedberg sowie keine Herabstufung als Kreis- oder Ortsstraße geben, berichtet das A-KO weiter. In Kissing werde sich die Situation nicht entscheidend verbessern – auch bei Verlegung der B2 auf die Auenstraße. Ziel des Projekts sei es nach wie vor, eine leistungsfähige Verkehrsachse zwischen Mering und der A8 mit kreuzungsfreien Knotenpunkten zu schaffen, um den lokalen Verkehr zu bündeln. Eine Zeitplanung sei schwierig. Man wolle aber mit der Ortsumfahrung Kissing beginnen, so fasst das A-KO die Gesprächsergebnisse zusammen.

Aktionsbündnis: Bau der Osttangente wird in Etappen doch noch erfolgen

Wolfhard von Thienen, Sprecher des Aktionsbündnisses, zeigt sich skeptisch: "Jetzt stellt sich nach sechs Jahren Planung heraus, dass das Ziel der Osttangente, die Entlastung der B17, nicht erreicht werden kann. Versprechen, wie die nachhaltige Entlastung Kissings und Friedbergs, können ebenfalls nicht erfüllt werden. All dies wurde vom Aktionsbündnis schon lange thematisiert, aber von den Verantwortlichen ignoriert. Stattdessen werden jetzt neue Ziele definiert, nur um das Projekt und die Finanzierung über den Bundesverkehrswegeplan zu retten."

Gudrun Richter, ebenfalls Sprecherin des Aktionsbündnisses, ergänzt: "Das Konzept ist in sich nicht schlüssig, denn es entstehen dadurch neue Verkehrsprobleme, die dann sehr bald einen weiteren Straßenausbau erfordern. Der Bau der Osttangente wird mittelfristig auf Etappen, im Prinzip wie im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt, erfolgen." Auch Josef Metzger von der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Lechleite betont, dass es "auf keinen Fall zu einem vierspurigen Ausbau der AIC25 kommen darf, da dies der Einstieg in einen vierspurigen Ausbau der gesamten Osttangente wäre".

Claudia Eser-Schuberth, Dritte Bürgermeisterin von Friedberg, lenkt den Blick auf die Bundespolitik: "Es ist klar erkennbar, dass wir die Verkehrsprobleme in unserer Region nicht durch weiteren Straßenbau lösen können, denn sie sind das Resultat einer falschen Verkehrspolitik der vergangenen Jahrzehnte und nur auf Bundesebene durch eine Mobilitätswende lösbar."

Das Aktionsbündnis kritisiert den Ausbau der AIC25 als unnötig und zu teuer. Unter anderem müssten drei Brückenbauwerke ersetzt werden. "Der jetzt geplante kreuzungsfreie Ausbau von sieben Knotenpunkten wird viel Fläche verbrauchen und das Landschaftsbild in unserer Region durch hohe Brückenbauwerke negativ prägen und die Lärmbelastung verstärken", heißt es in der Erklärung. Laut A-KO werden durch die neue Straße viele Orte schwer belastet, wie etwa der Norden von Mering-St. Afra, die Anwohner der Auenstraße in Kissing sowie die Erholungssuchenden am Auensee und der Friedberger Badeseen, die Kleingartenanlage in Friedberg und die Anwohner von Friedberg-West, Derching, Stätzling und Wulfertshausen.

A-KO: Untertunnelung Kissings überprüfen

Zur Entlastung der vorhandenen Problemstellen fordert das A-KO alternative Lösungen. So müsse die Untertunnelung Kissings geprüft werden. Laut A-KO gibt es Beispiele dafür, dass dies auch bei hohem Grundwasserstand möglich ist wie etwa Starnberg oder München-Allach. Dadurch würden die Brückenquerungen der Bahn entfallen und Mering St. Afra-Nord nicht zusätzlich belastet. Statt aufwendiger Hochbauten für kreuzungsfreien Verkehr sollten laut A-KO auch Kreisverkehre geprüft werden. "Um den Verkehr insgesamt zu entschleunigen und damit Staus und Unfälle zu minimieren, fordern wir auf der gesamten Strecke außerhalb der Ortschaften Tempo 70. Weitere Tempolimits an neuralgischen Punkten wie z. B. Chippenham-Ring sind zu prüfen. Innerhalb der Ortschaften sollte Tempo 30 gelten", heißt es weiter.

Das A-KO fordert außerdem die Herabstufung der B300, um Tempolimits und Tonnagebeschränkungen umsetzen zu können. Wichtig sei es, dass andere Verkehrsträger einbezogen werden, unter anderem sei eine Bahn- oder Straßenbahnlinie Mering–Königsbrunn–Bobingen zu prüfen.

Das Aktionsbündnis verweist hier auch auf das BGH-Urteil zu den Klimazielen und fordert in diesem Zusammenhang, den Bundesverkehrswegeplan nach Klima- und Umweltgesichtspunkten zu überarbeiten und das Projekt Osttangente komplett zu streichen. Ein großer Teil der für den Neubau von Straßen vorgesehenen Bundesmittel sollte zugunsten ÖPNV und Radverkehr umgeschichtet werden. (AZ)