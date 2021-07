Prozess: In der Pizzeria bleibt der Ofen künftig kalt

Plus Der Pächter eines Lokals im Landkreis-Süden verliert den Prozess gegen den Eigentümer. Er hat wegen angeblicher Baumängel die Miete nicht gezahlt.

"Kleinere Brötchen backen" muss wohl künftig der Pächter einer Pizzeria im Landkreis-Süden. Denn das Landgericht Augsburg hat entschieden, dass er das Lokal mit sofortiger Wirkung räumen und die säumigen Zahlungen der Pacht sowie die Kosten eines lange währenden Gerichtsverfahrens tragen muss. Voraus ging eine Auseinandersetzung mit dem Hauseigentümer, die sich seit mehr als zweieinhalb Jahren hinzieht.