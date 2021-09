Radtour: Auf Abwegen durch das Wittelsbacher Land

Plus Radfahrer, die sich abseits asphaltierter Wege wohlfühlen, kommen in Aichach-Friedberg auf ihre Kosten. Tipp: von Kissing bis Blumenthal und zurück durch den Eurasburger Forst.

Normalerweise ist Stefanie Steinhart Härteres gewohnt. Das gilt sowohl für Länge und Intensität der Einheiten als auch für den technischen Schwierigkeitsgrad auf dem Fahrrad. Denn die leidenschaftliche Mountainbikerin aus Mering, die an internationalen Wettbewerben teilnimmt, ist nur selten auf asphaltierten Strecken unterwegs. Für unsere Serie „Rauf aufs Radl“ hat sie uns mit durchs Wittelsbacher Land genommen. Straßen sowie Wald- und Feldwege wechseln sich dabei ab. Die etwas mehr als 50 Kilometer lange Tour ist für Fahranfänger geeignet. Auch erfahrene Mountainbiker kommen auf ihre Kosten, wobei mit normalen Trekking-Rädern die Strecke gut zu meistern ist. Rennradfahrer sollten in den Wäldern aufpassen.