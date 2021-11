Regional und nachhaltig: Aichach-Friedberg wird Teil des "Unser Land"-Netzwerks

Plus Viele kennen das "Unser Land"-Siegel aus dem Supermarkt. Jetzt können sie in Aichach-Friedberg mitmachen, nicht nur als Erzeuger, sondern auch bei Projekten.

Lebensmittel aus der Region für die Region: Das ist der Grundsatz des Vereins "Unser Land", der inzwischen zehn Solidargemeinschaften in Südbayern zählt. Nun kommt auch Aichach-Friedberg dazu.