Rehe auf der Straße: Drei Wildunfälle an einem Abend

In Eurasburg, Derching und Bachern kracht es am Dienstagabend: Drei mal wurden Rehe von einem Auto angefahren - mit Folgen.

Die Polizei Friedberg meldet vom Dienstagabend gleich drei Unfälle mit Wildtieren. Auf der Kreisstraße 11 bei Habermühl bei Eurasburg, von Derching in Richtung Mühlhausen kurz hinter Derching auf der AIC25 und kurz nach dem Ortsausgang Bachern in Richtung Kissing, krachte es am Dienstag zwischen 18 Uhr und 20.25 Uhr.

In allen drei Fällen wurde ein Reh von einem Auto angefahren. Zwei der Tiere verendeten am Unfallort, eines rannte weiter. Laut Polizei wurden die zuständigen Jagdpächter verständigt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen liegt bei etwa 2250 Euro. (AZ)