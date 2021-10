Reisen und Kreatives: Wie Studentin Christina Kling auf Instagram begeistert

Plus Christina Kling wohnt im Friedberger Raum, auf Instagram präsentiert sie aber meist Fotos von ihren Reisen. Die 25-Jährige bietet ihren Fans allerdings noch mehr.

Eigentlich wollte Christina Kling nur sehen, wie ihre Fotos in den sozialen Netzwerken ankommen. Ein paar Monate später folgten ihr auf der Plattform Instagram bereits mehr als 10.000 Personen - mittlerweile sind es 126.000. Die 25-Jährige nimmt ihre Fans unter anderem gerne auf ihre Reisen mit, gibt Tipps, wo man die schönsten Urlaubsfotos machen kann.