Schnelles Netz: So geht es beim Glasfaserausbau voran

Plus Beim Breitbandausbau setzen die Kommunen im Landkreis-Süden auf unterschiedliche Strategien. Darum geht es auch mit unterschiedlichem Tempo voran. Ein Ort hat die Nase vorn.

Ob Distanzunterricht, Homeoffice oder Streaming am Feierabend - Corona hat gezeigt, wie wichtig schnelles Internet ist. Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland beim Breitbandausbau hinterher. Der aber ist selbst dann unverzichtbar, wenn die Mobilfunknetze immer leistungsfähiger werden. Die Politik muss handeln, auf allen Ebenen. Unsere Übersicht zeigt, wie die Kommunen im Landkreis-Süden das Thema angehen.