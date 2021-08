So leidet das Vereinsleben im Landkreis unter Corona

Plus Ob Rinnenthal, Merching oder Igenhausen: Trotz langer Vorbereitung müssen Vereine derzeit ihre Jubiläen verschieben oder absagen. Wie kommen sie damit zurecht?

50 Jahre alt ist der SV Wulfertshausen geworden. Geplant waren aus diesem Anlass ein Gottesdienst, ein kleines Bierzelt und verschiedene Sportspiele. Doch dann kam Corona – und das Jubiläum fiel aus. Der Verein bedauert das zwar, sieht jedoch keine andere Möglichkeit. "Angesichts der aktuellen Umstände ist das einfach das Sinnvollste. Wir feiern dann unser 55. Jubiläum", sagt der Vorsitzende Walter Föllmer. Vielen Vereinen geht es ähnlich. Wie gehen sie mit dieser Enttäuschung um?