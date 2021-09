Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

So lief der Start ins neue Schuljahr in Aichach-Friedberg mit Corona

In Grundschulen wurden jetzt Lolli-Tests eingeführt. Sich darauf neu einzustellen, ist nicht die einzige Herausforderung für Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Plus Schülerschaft und Lehrerkollegien in Aichach-Friedberg freuen sich über den Start in den Präsenzunterricht. Doch ganz einfach ist er nicht.

Von Stefanie Brand

Seit eineinhalb Jahren herrscht an den Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg pandemiebedingter Ausnahmezustand. Von Schulschließungen, Online-Schulstunden, Wechselunterricht, Tests und Hygieneauflagen können Schulleiter und Schulleiterinnen mittlerweile schon diverse Lieder singen. Das aktuelle Schuljahr ist mit einer großen Hoffnung verbunden: Kontinuität. Wie lief der Start mit Tests und Präsenzunterricht?

