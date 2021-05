Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

So reagieren heimische Fußballer auf den Saison-Abbruch

Jetzt ist es offiziell: Patrick Bülles und der TSV Friedberg müssen aufgrund der Quotientenregel absteigen. So geht es mehreren Vereinen.

Plus Die Saison ist für die heimischen Fußballer offiziell beendet – die Vereine sprechen sich dabei für ein Modell mit Absteigern aus. Das trifft einige Teams hart.

Nun ist es offiziell: Die Saison ist für die heimischen Fußballer beendet. Die 3695 Vereine des Bayerischen Fußballverbandes waren in der vergangenen Woche aufgerufen, über die Wertung der Spielzeit abzustimmen. Mit einer Mehrheit von 71,14 Prozent stimmten die Vereine für die Anwendung der in Paragraf 93 der Spielordnung verankerten Quotienten-Regelung. Das bedeutet, dass es direkte Auf- und Absteiger in den Spielklassen gibt und die Relegation ersatzlos entfällt. Alternativ stand ein Modell ohne Absteiger zur Wahl.

