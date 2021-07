Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Sommerferien starten: Schulen in Aichach-Friedberg blicken besorgt in den Herbst

Für sechs Wochen kehren Kinder und Jugendliche den Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg den Rücken zu. Was sie nach den Sommerferien erwarten könnte, beschäftigt schon jetzt Lehrkräfte und Schulleitungen.

Plus Die Sommerferien beginnen, unbeschwerte Wochen liegen vor Schülern und Lehrkräften in Aichach-Friedberg. Doch eine Frage trübt die Stimmung: Was kommt danach?

Noch einmal hallt an diesem Donnerstag ein Gong durch die Schulgänge im Wittelsbacher Land, dann kehrt für sechs Wochen Ruhe ein. Der letzte Tag vor den Sommerferien markiert den Schlusspunkt eines kräfte- und nervenzehrenden Corona-Schuljahrs. Die Erleichterung bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften ist groß, größer als sonst. Gleichzeitig richten sich die Blicke bereits nach vorne, in den Herbst. Und da ist es bei vielen mit der Erleichterung schon wieder vorbei.

