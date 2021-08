Aichach-Friedberg

Spielplatzsatzung: So handhaben es die anderen Gemeinden

In Friedberg soll eine Satzung regeln, wie bei Bauvorhaben mit mehr als drei Wohneinheiten die Spielplätze gestaltet werden. Wie regeln das die anderen Kommunen?

Plus Die geplante Spielplatzsatzung der Stadt Friedberg stößt auf ein geteiltes Echo. In den benachbarten Rathäusern sieht man ein solches Werk ebenfalls skeptisch.

Wer ein Haus mit mehr als drei Wohneinheiten baut, muss einen ausreichend großen Kinderspielplatz anlegen. Macht er das nicht, kann die Kommune eine Ablösezahlung verlangen, die dann für die Herstellung oder Unterhaltung einer örtlichen Kinder- oder Jugendfreizeiteinrichtung verwendet werden soll. So jedenfalls will das die Bayerische Bauordnung. In Friedberg soll nun eine neue Satzung bis ins Detail regeln, wie Bauherren Spielplätze errichten müssen. Wie handhaben es andere Kommunen im Landkreis?

