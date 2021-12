Sturm und Schnee sorgen für Rutschpartien in Aichach-Friedberg

Schnee, Wind und nicht angepasste Geschwindigkeit: Gleich in mehreren Fällen ist dies Pkw-Fahrern zum Verhängnis geworden. Die Polizei berichtet von einer Vielzahl an Unfällen.

Auf der B2 haben Schnee und starker Wind am Dienstag für große Probleme auf der B2 gesorgt. Ein Mann kam um 13.10 Uhr wegen schlechter Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn in Richtung Kissing ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 48-Jährige seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst und geriet daher nach links aus der Spur. Ihm kam eine 37-jährige Autofahrerin entgegen, die nach rechts in den Straßengraben ausweichen musste. Ein 44 Jahre alter Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit dem Kleintransporter des 48-Jährigen zusammen. Insgesamt liegt der Sachschaden bei etwa 12.000 Euro, der Wagen der Frau konnte aus dem Graben geschoben werden. Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand. Es kam während der Unfallaufnahme zu Behinderungen an der Unfallstelle.

Verkehr auf der B2 kommt völlig zum Erliegen

Völlig zum Erliegen kam der Verkehr auf der B2 zwischen Fürstenfeldbruck und Althegnenberg. Gegen 11.30 Uhr rutschte ein Sattelschlepper bei Puch in eine Leitplanke, sodass die Straße Richtung Mammendorf nicht befahrbar war. Ein weiterer Sattelschlepper verunglückte wenig später zwischen Althegnenberg und Hattenhofen, dadurch wurde die B2 in beide Fahrtrichtungen blockiert. Laut Polizei waren die Schneeverwehungen bis zu 50 Zentimeter hoch, sodass auch Pkw nicht weiterfahren konnten. Mehrmals mussten Räumfahrzeuge auf- und abfahren, um den Schnee zu beseitigen. Gegen 18 Uhr konnte der letzte Lkw geborgen und die B2 wieder befahren werden. Bei allen Unfällen kam es nur zu Blechschäden und kleineren Verletzungen.

Wie bereits berichtet, fuhr ein 44-jähriger Sattelschlepper-Fahrer gegen 10.45 Uhr in südlicher Richtung die B2 entlang und kam auf Höhe von Gut Lindenau wegen des starken Winds und Schneeverwehungen nach links in den Gegenverkehr. Wie die Polizei berichtet, konnte eine 83-Jährige nicht mehr ausweichen und touchierte den Auflieger. Sie kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinter ihr fuhr ein 52-Jähriger, der noch ausweichen konnte. Auch er kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Friedberger Krankenhaus gebracht, ihr Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro, heißt es von der Polizei.

Unfall bei Derching: Auto prallt gegen Telefonmast

Auch bei Derching kam es nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer kam gegen 10.50 Uhr auf der schneeverwehten Verbindungsstraße zwischen Wulfertshausen und Derching nach rechts von der Straße ab, als er etwa 300 Meter vor dem Derchinger Kreisverkehr war. Erst rutschte das Auto gegen einen Telefonmast, dann weiter in einen Graben und überschlug sich. Auf der Fahrerseite blieb der Wagen liegen, der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er war laut Polizei unverletzt. Wie diese berichtet, wurde das Telekommunikationsunternehmen über die beschädigte Leitung informiert, das Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 3000 Euro.

Auf der Staatsstraße Richtung Merching ist am Dienstag wegen Schneeverwehungen außerdem eine 34-Jährige mit einem Kleintransporter von der Straße abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr bei der Abzweigung Richtung Brunnen. Auch ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei etwa auf 800 Euro.

Bereits am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist wegen der winterglatten Straße zwischen Eresried und Hofhegnenberg ein Kleintransporter-Fahrer einer Autofahrerin aufgefahren. Die 46-jährige Fahrerin des Autos musste laut Polizei bremsen, weil ihr jemand entgegen kam. Der 31-Jährige hinter ihr konnte sein Fahrzeug dann nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und es kam zur Kollision. Der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben. (AZ)