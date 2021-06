Aichach-Friedberg

Sturm verwüstet Siedlung: Die Menschen in Obermoos stehen unter Schock

Der Sturm zerstörte das Dach eines Hauses in Friedberg-Obermoos. Die Feuerwehr installierte ein Behelfsdach.

Plus Ein Gewittersturm zieht am Dienstagabend durch die Siedlung Obermoos und richtet großen Sachschaden an. Nun haben die Aufräumarbeiten begonnen.

Von Marlene Volkmann

In der Luft liegt das stetige Brummen der Kettensägen, die Zufahrtsstraßen zur kleinen Siedlung Obermoos bei Derching sind noch oft blockiert. Überall liegen Äste herum, mit einem Frontlader räumt der Bauhof sie zur Seite. Auch am Tag nach dem kurzen, aber heftigen Gewittersturm sind die Schäden unübersehbar. Und den Bewohnern steht noch immer der Schreck ins Gesicht geschrieben.

