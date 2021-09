Tomaschko und Kandler für ihren Einsatz in der Politik geehrt

Plus Sie sind zwei ganz unterschiedliche Politikertypen: der Abgeordnete Tomaschko (CSU) und der Altbürgermeister Kandler (SPD). Nun zeichnete Minister Herrmann beide aus.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeichnete im Friedberger Schloss Menschen aus ganz Schwaben für bürgerschaftliches Engagement aus - darunter auch zwei bekannte Politiker aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.