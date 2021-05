Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Unterschiedliche Quarantäne-Regeln: Familie ärgert sich über Gesundheitsamt

Plus Gesundheitsämter entscheiden, ob eine Person in Quarantäne muss. Eine Familie aus dem Kreis infiziert sich mit Corona und fühlt sich ungerecht behandelt.

Von Sebastian Richly

Eine WhatsApp-Nachricht und die Aufregung ist groß. Wenig später weicht der anfängliche Schock bei Familie Huber (alle Namen geändert) - stattdessen ungläubige Gesichter. Als Vater Thomas am 28. März von der Corona-Infektion eines Schichtkollegen erfährt, verordnet das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg keine Quarantäne - der 34-Jährige muss am nächsten Tag bei seinem Arbeitgeber Audi in Ingolstadt erscheinen. Die meisten seiner Kollegen dagegen nicht. Was dahinter steckt und welche Folgen das für Familie Huber hat.

