Unwetter sorgt für Stromausfälle, eine überflutete Wohnung und überschwemmte Keller

Das Gewitter am Montag sorgte für Feuerwehreinsätze im Landkreis Aichach-Friedberg. In Aindling liefen viele Keller voll, in Mering waren Straßen überflutet. In Rehling hat es gehagelt.

Am Montagabend wütete ein heftiges Gewitter über dem Landkreis Aichach-Friedberg. Es verursachte zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Stark betroffen waren Aindling, Rehling und der Landkreis-Süden mit Mering. Laut Polizei Friedberg wurden mehrere Straßen in der Marktgemeinde überflutet, außerdem stand eine Wohnung unter Wasser. Im Ortsteil St. Afra bemerkte jemand Rauch auf einer Pferdekoppel, Grund könnte ein Blitzeinschlag sein. Im nahen Ried-Glon stürzte ein Baum auf eine Straße und behinderte den Verkehr. Er musste von der Baindlkircher Wehr beseitigt werden.

Gewitter sorgt für Stromausfälle in Friedberg

In der Stadt Friedberg gab es zwei Stromausfälle und in der Frühlingstraße wurde ein Auto beschädigt. Der Besitzer stellte dies früh am Dienstagmorgen fest. Vermutlich war ein Bauzaun durch den Gewittersturm auf das Fahrzeug geweht worden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Auf die Joseph-Hohenbleicher-Straße in Friedberg wurde durch den starken Regen Erdreich gespült. Die Freiwillige Feuerwehren aus Friedberg sorgte wieder für Ordnung.

Unwetter in Landkreis: 60 Keller in Aindling stehen unter Wasser

In Aindling ist in der Nacht von Montag auf Dienstag Wasser in 60 Keller eingedrungen. Auch die Mittelschule in Affing ist betroffen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Aindling berichtet, traf das Unwetter den gesamten Gemeindebereich. So standen etwa die Hauptstraße, die Zieglerstraße und die Kirchstraße bis zu einem halben Meter unter Wasser. Insgesamt waren in Aindling 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Aindling, Todtenweis, Pichl-Binnenbach, Stotzard, Willprechtszell-Schönleiten, Aichach, Rehling und Affing vor Ort.

In Rehling bgann gegen 22.30 Uhr ein schweres Hagelunwetter und zerstörte in einem breiten Streifen Felder und Fluren. Auch Gebäude und Autos wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehrt musste am Abend ausrücken, um speziell in Allmering die Wasser und Schlammmassen zu beseitigen, der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr dauerte noch am Dienstag an.

In anderen Teilen des Wittelsbacher Landes waren die Folgen des Unwetters weniger schwer. In Pöttmes sind zwei Keller vollgelaufen. Nach Angaben der Polizei Aichach ist in Schiltberg ein Baum auf eine Gemeindestraße gekippt und im Petersdorfer Gemeindeteil Gebersdorf wurde eine Straße stark verschmutzt. (mit at)