Unwetter sorgt für Stromausfälle und überflutete Wohnung

Auch in Aichach-Friedberg tobte am Montag das Gewitter.

Das Gewitter am Montag sorgte für Schäden in Friedberg. Feuerwehren waren im Einsatz, mehrere Straßen in Mering wurden überflutet. Traf der Blitz eine Pferdekoppel?

Von Marlene Volkmann

Am Montagabend wütete ein heftiges Gewitter über dem Landkreis Aichach-Friedberg. Es verursachte zahlreiche Feuerwehreinsätze. Stark betroffen war der Landkreis-Süden mit Mering. Laut Polizei Friedberg wurden mehrere Straßen in der Marktgemeinde überflutet, außerdem stand eine Wohnung unter Wasser. Im Ortsteil St. Afra bemerkte jemand Rauch auf einer Pferdekoppel, Grund könnte ein Blitzeinschlag sein. Im nahen Ried-Glon stürzte ein Baum auf eine Straße und behinderte den Verkehr. Er musste von der Baindlkircher Wehr beseitigt werden. Gewitter sorgt für Stromausfälle in Friedberg In der Stadt Friedberg gab es zwei Stromausfälle und in der Frühlingstraße wurde ein Auto beschädigt. Der Besitzer stellte dies früh am Dienstagmorgen fest. Vermutlich war ein Bauzaun durch den Gewittersturm auf das Fahrzeug geweht worden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Auf die Joseph-Hohenbleicher-Straße in Friedberg wurde durch den starken Regen Erdreich gespült. Die Freiwillige Feuerwehren aus Friedberg sorgte wieder für Ordnung.

