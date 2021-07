Verdienstmedaille für den Friedberger Reinhard Pachner

Für sein jahrzehntelanges Wirken zugunsten des Gemeinwohls hat Reinhard Pachner aus Friedberg die Verdienstmedaille in Gold erhalten. Es ist nicht seine erste Auszeichnung.

Reinhard Pachner war bis 2002 als Diplom-Agraringenieur im Bayerischen Landwirtschaftsministerium tätig. Danach rückte der Oberamtsrat in den Bayerischen Landtag nach. Dort vertrat er zehn Jahre lang bis 2013 den Stimmkreis Aichach-Friedberg. Pachner war hier in vielen Ausschüssen anzutreffen: unter anderem im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport sowie im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Auch im Arbeitskreis „Vertriebene“ setzte er sich für eines seiner Herzensthemen ein. Bereits seit seiner Jugend war Reinhard Pachner in den Vereinen und Verbänden der Heimatvertriebenen aktiv, zum Teil in leitenden Positionen.

Auch im kommunalpolitischen Bereich engagierte sich Pachner. Von 1978 bis 2004 war er im Friedberger Stadtrat, davon sechs Jahre Zweiter Bürgermeister. Viele Jahre gehörte er dem Kreistag des Landkreises Aichach-Friedberg an, war lang Ortsvorsitzender der CSU Friedberg, später Stellvertreter und stellvertretender Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes.

Der Friedberger Pachner ist Mitglied in zahlreichen Vereinen

„Die Idee eines starken Europas ist zudem eines deiner Einsatzgebiete“, sagte Landrat Dr. Klaus Metzger bei der Verleihung: Das zeige sich auch im Engagement für die Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Völs am Schlern in Südtirol, die Pachner von Anfang an mit organisiert hat.

Reinhard Pachner ist auch Mitglied in zahlreichen Vereinen: über 40 Jahre aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, über 19 Jahre Kassenwart des Krieger- und Veteranenvereins oder zehn Jahre Leiter einer Gesangsgruppe.

Die Verdienstmedaille des Landkreises Aichach-Friedberg in Gold war nicht seine erste Auszeichnung: 1996 wurde ihm die Kommunale Dankurkunde überreicht, 2014 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. (AZ)