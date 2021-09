Vergewaltigungsprozess: Vorleben des Angeklagten wird durchleuchtet

Plus Ein ehemaliger Stationsleiter eines Pflegeheims soll eine Praktikantin missbraucht haben. Am dritten Verhandlungstag geht es um die Persönlichkeit des Mannes.

Aussage gegen Aussage - diese Konstellation findet man immer wieder, wenn es vor Gericht um die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen geht, bei denen es nur zwei Beteiligte, aber keine weiteren Zeugen gibt. Aussage gegen Aussage heißt es so auch bei einem Verfahren, bei dem sich der 32-jährige ehemalige Stationsleiter einer Pflegeeinrichtung im Landkreissüden wegen Vergewaltigung einer zur angeblichen Tatzeit 15-jährigen Praktikantin in eben jener Einrichtung verantworten muss. Nun standen sich die Parteien zum dritten Mal vor dem Aichacher Amtsgericht gegenüber.