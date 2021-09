Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Vier Abgeordnete vertreten den Landkreis Aichach-Friedberg im Bundestag

Plus Zu Hansjörg Durz (CSU) und Rainer Kraft (AfD) kommen zwei Politiker aus dem Donau-Ries. Beinahe hätte eine fünfte Politikerin den Sprung nach Berlin geschafft.

Für alle politisch Interessierten war der Wahlabend spannend, für Heike Heubach besonders: Für die Stadtberger SPD-Kandidaten sah es die halbe Nacht so aus, als würde sie in den Bundestag einziehen. Dann, am frühen Morgen, stand fest: Sie hat den Sprung nach Berlin um einen Platz verfehlt. Auch sonst gibt es nach der Wahl ein paar Tiefs zu verzeichnen - aber auch das eine oder andere Hoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

