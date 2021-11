"Vollkatastrophe": Was Studierende aus Aichach-Friedberg mit Bafög erleben

Seit 50 Jahren können Studierende und Auszubildende Bafög beantragen. Studenten aus Kissing und Friedberg erzählen von ihren Erlebnissen und was verbessert werden könnte.

Im Wintersemester 2020/21 haben 5799 Studierende in Bayerisch-Schwaben Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bekommen. Bei Studierenden stößt das System auf Kritik und auch das Studentenwerk ist nicht immer glücklich mit dem System.



Seit seinem ersten Studiensemester im Herbst 2019 bezieht Dominik Rudnitzky aus Kissing BAföG. Angefangen hat er damals mit knapp 450 Euro monatlich, mittlerweile wird es von Semester zu Semester weniger. Aktuell ist der Jura-Student bei etwa 130 Euro.



"Absolute Vollkatastrophe, von vorne bis hinten", beschreibt der 20-Jährige den Aufwand mit dem Papierkram. Es sei wirklich erstaunlich gewesen, was man dort alles habe angeben müssen. Das BAföG-System hält der Kissinger für sehr schwierig, teilweise nicht realistisch: "Dass ich BAföG bekomme, halte ich im Vergleich zu Leuten, die ich kenne und die kein BAföG bekommen, nicht für richtig." Es gebe Leute, die deutlich weniger Geld hätten, und trotzdem abgelehnt würden. Außerdem bezahlten viele alles ausschließlich mit BAföG. In einigen Fällen reiche das einfach nicht aus.

Bafög: Die Anträge sind zu kompliziert zu stellen

"Prinzipiell finde ich das System gut, vor allem, weil ich einige Fälle kenne, die ohne BAföG gar nicht studieren könnten." Daher betrachtet er das System als wichtig. Ein großes Problem sieht der Jura-Student in der geringen Durchschaubarkeit des Systems.



BAföG müsse attraktiver gemacht werden, so der Kissinger. Zunächst sollten jedoch die Regelsätze realistischer gestaltet, teilweise auch einfacher gemacht werden. Der Papierkram gerade für den ersten Antrag sei wirklich aufwendig. Ein Grund, weshalb zahlreiche Studierende sich gar nicht erst intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Auch die Gerechtigkeit sieht er nicht: "Der eine bekommt viel zu viel BAföG, der andere zu wenig. Und dafür muss es eine Lösung geben."



Das Einkommen des Haushalts sei zu hoch, deshalb hat Ben Eckert aus Friedberg sich gar nicht erst um BAföG beworben. "Grundsätzlich macht das System, vor allem für junge Leute, schon Sinn", so der International Management-Student. Wollten diese nämlich ausziehen, sei BAföG eine gute Art der Unterstützung. Einige der BAföG-Richtlinien hält der 20-Jährige jedoch für nicht sinnvoll. So beispielsweise die Einkommensregel. Möchte man BAföG beantragen, muss man das monatliche Netto-Einkommen nicht nur von sich selbst und den Eltern, sondern noch weiterer Familienmitglieder wie Großeltern und Geschwistern, angeben. "Es gibt auch Eltern, die einen nicht finanziell unterstützen wollen." Daher sollte der Staat den Hintergrund der Studierenden genauer prüfen, bevor man sie direkt von der finanziellen Unterstützung ausschließe.



Der Friedberger ist nur einer von vielen Fällen, die sich gar nicht näher mit dem BAföG-System auseinandersetzen. Er ist der Meinung, wären die Regelsätze realistischer, würde sich das ändern. Ein weiteres Problem sieht auch er in der fehlenden Aufmerksamkeit. "Klar, man kennt diesen Namen BAföG. Aber niemand weiß so wirklich, was das ist und was das überhaupt bringt." Seine Lösung: Mehr werben. "Das System an sich ist ja nicht schlecht." Es würde einfach nur viel zu wenig darüber informiert. Dies könnte beispielsweise an Schulen geschehen.

Das Bafög-System ist zu alt und muss erneuert werden

Die Studenten- und Studierendenwerke fordern, dass der gesamte Prozess bundesweit einheitlich digitalisiert wird, berichtet das Studentenwerk Augsburg. Der Antrag auf BAföG kann in Bayern schon seit 2010 online gestellt werden. Nach Aussage des Studentenwerkes wurde das Verfahren dieses Wintersemester noch mal deutlich vereinfacht. "Der eigentliche Antrag an sich ist aufwendig, es werden viele Angaben benötigt - so schreibt es der Gesetzgeber vor."



Die überwiegende Zahl der Beziehenden kritisiert das BAföG an sich. Die Unterstützung ist in vielen Punkten nicht mehr zeitgemäß, passt nicht mehr zum aktuellen Hochschulsystem und dem Konzept des "lebenslangen Lernens", heißt es vom Studentenwerk. Geschäftsführerin Doris Schneider sagt: "Die neue Bundesregierung muss endlich eine grundlegende, eine strukturelle Reform angehen, damit das BAföG wieder viel mehr Studierende erreicht, vor allem auch aus der Mittelschicht. Unbedingt notwendig ist eine massive Erhöhung der Bedarfssätze und Elternfreibeträge. Außerdem sollte der BAföG-Darlehensanteil aufgegeben und das BAföG wieder als Vollzuschuss gezahlt werden. Außerdem muss die Förderungshöchstdauer um mindestens zwei Semester verlängert werden."

Studentenwerk: Studierende sollen Beratung wahrnehmen

Auch die Studenten- und Studierendenwerke finden BAföG nicht ausreichend. Sie wünschen sich, dass es auf ein existenzsicherndes Maß gehoben wird. Darin eingeschlossen soll eine automatische Anpassung des Geldbetrags sein. Außerdem soll es ausstattungs- und studienbezogene Einmalzahlungen geben.



Das BAföG hängt vom Einkommen und Vermögen des oder der Studierenden, dem Einkommen der Eltern oder des Lebenspartners ab. Das wird aber nicht vollständig berücksichtigt, durch Freibeträge wird es rechnerisch verringert. Die Großeltern stehen auch auf einem der Formblätter, weil für sie ein Freibetrag beantragt werden kann. Für Eltern gilt die Unterhaltspflicht während des Studiums, erklärt das Studentenwerk. Beim BAföG-Amt kann man Vorausleistung beantragen, wenn die Eltern nicht helfen und die Ausbildung darunter leiden könnte.



Das Amt beschreibt, dass BAföG so komplex sei, dass dies die Leute vom Antrag abhalte. "Das ist schade, denn viel mehr Studierende könnten vom BAföG profitieren!" Dass man kein Recht auf BAföG hat, ist ein häufiger Irrglaube. Daher ist es wichtig, sich beraten zu lassen.

Lesen Sie dazu auch