Was machen Aichacher Fridays for Future-Aktivisten in der Pandemie?

"Fridays for Future"-Teilnehmer sind statt zur Schule zu Demonstrationen gegangen. Jetzt herrscht Distanzunterricht. Die Ortsgruppe Aichach-Friedberg ist trotzdem aktiv.

Keine Schule, heißt das auch kein Klimastreik? Nein, denn die Leute haben sich digital aufgestellt und arbeiten nach wie vor an ihren Zielen.

„Jetzt erst recht.“ Es ist 2019, das Klimapaket ist frisch verabschiedet und die Fridays for Future-Aktivisten empört. Zurecht, wie das Bundesverfassungsgericht im April auf die Klage mehrerer Klimaaktivisten hin urteilt. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sieht für die Emissionsminderung von CO2 ab 2031 nicht ausreichend konkrete Maßnahmen vor. Es müssen Änderungen vorgenommen werden. Und genau das brauchen wir, findet die 20-Jährige Hannah Herrmann aus Aichach. „Es geht um das große Ganze.“ Die Instrumente für das Erreichen des 2015 im Pariser Klimaabkommen festgelegten 1,5-Grad-Ziels lägen in den großen politischen Entscheidungen. Darauf müsse Einfluss genommen werden.

Coronabedingt überlegen sich Fridays for Future-Aktivisten neue Aktionen

Das Ziel sieht die globale Begrenzung des durch den Klimawandel verursachten Temperaturanstiegs auf maximal 1,5 Grad vor. Die diesbezüglich relevanten Entscheidungen finden nicht nur auf bundesweiter, sondern auch auf landesweiter und kommunaler Ebene statt. So denkt ihre Ortsgruppe aktuell über die Stellung konkreter 1,5-Grad-Forderungen an die Stadt nach. Zu diesem Zweck wollen sie sich zunächst mit Experten dazu austauschen. In den zwei Jahren Aktivismus hat die Motivation keineswegs nachgelassen, im Gegenteil. „In Ruhe nichts tun - das könnte ich nicht“, erklärt Herrmann. „Anfangs waren wir uns aber gar nicht sicher, was die Gründung der Ortsgruppe betraf.“ Doch es gab eine Gruppe, die erste Demonstration stand vor der Tür und wurde ein voller Erfolg, wie die Aichacherin begeistert berichtet.

Wer sind Fridays for Future und was machen sie aktuell? 1 / 6 Zurück Vorwärts Allein in Bayern gibt es über 100 Ortsgruppen von Fridays for Future, die sich über WhatsApp oder Telegram organisieren. Außerdem sind sie auf Instagram oder Twitter aktiv.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es eine Gruppe in Aichach. Nach eigenen Angaben gibt es in ganz Deutschland mehr als 360 Ortsgruppen, in denen Schüler und Studierende sich vernetzen.

Die Bewegung wurde von der Schwedin Greta Thunberg ins Leben gerufen, die erst allein vor dem schwedischen Parlament protestierte.

Unter verschiedenen Hashtags hat die Gruppierung in der Corona-Pandemie zum virtuellen Klimastreik aufgerufen. Am 14. Mai hat die Gruppe unter dem Hashtag #KeineKohlefürdieKohle beispielsweise vor Filialen der Commerzbank demonstriert. Der 14. Mai ist der bundesweite Finanz-Aktionstag.

Fridays for Future fordert, konkret, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten, sie fordern auch einzuhalten, dass sich die Erde um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius erhitzen darf. Bis 2035 soll die Erde von allen Emissionen durch den Menschen bereinigt sein (Netto-Null). Schon 2030, also in neuen Jahren, soll Schluss mit der Kohle sein und 2035 sollen 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft oder Fotovoltaik kommen

Um möglichst schnell die Treibhausgasemissionen zu senken, fordert die Gruppe, fossile Energieträger nicht mehr zu subventionieren. Ein Viertel der Kohlekraft soll abgeschaltet und auf Treibhausgasemissionen eine Steuer erlassen werden. (AZ)

So viele Menschen aller Generationen vereinen zu können, das sei etwas was sie in ihrem Engagement ungemein bestärke: „Man merkt, dass man nicht alleine dasteht.“ Dieses Gemeinschaftsgefühl, der anschließende Austausch untereinander, das fehle coronabedingt einfach. So wurde zunehmend auf Informations- und Repräsentationsaktionen ausgewichen. Weiter gibt es bundesweite Social-Media-Kampagnen und Onlineangebote. Aber auch Kreide- und Banneraktionen sind darunter.

Konsum: Hannah Herrmann aus Aichach appelliert an junge Menschen

Abgesehen von den Einflüssen der Pandemie hat sich in der Bewegung einiges verändert. Nun, wo Fridays for Future sich als eine der großen Klimabewegungen etabliert hat, liegt der Schwerpunkt mehr auf der Sache an sich, als auf der Identität als Schülerbewegung. Auch der Wochentag ist weniger wichtig.

Hannah Herrmann engagiert sich bei Fridays for Future in Aichach. Sie demonstriert regelmäßig für mehr Klimaschutz. Ihr ist es wichtig, dass das Thema auch in der Lokalpolitik besprochen wird. Foto: Maja Heidamke

Außerdem hat sich in Sachen Vernetzung und Organisation einiges getan. „Die Bewegung dringt in alle Ecken vor“, meint die 20-Jährige. Es sei jetzt beispielsweise auch um einiges einfacher, neue Ortsgruppen zu gründen. Unter anderem die Versorgung mit Unterstützung und Material hat sich verbessert. „Was jetzt wichtig ist, ist eine positive, ganzheitliche Herangehensweise, um bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen“, so Herrmann. Dabei verweist sie auf die Machbarkeitsstudie des Wuppertal Instituts, aus der hervorgeht, dass dieses Ziel mit dem nötigen gesellschaftlichen und politischen Willen durchaus erreichbar ist. Die größten Stellschrauben dazu liegen in der Politik. Das Einzige, was jeder tun kann, sind die Reflexion der eigenen Konsumentscheidungen, sowie die Information in puncto Politik. „Die Debatte sollte sich nicht zu sehr auf den Konsum des Einzelnen fokussieren. Ich denke, dass jeder seine Möglichkeiten nutzen sollte, etwas zu verändern, auch und gerade junge Menschen“, appelliert Hannah Herrmann.

Lesen Sie dazu auch: