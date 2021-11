Aichach-Friedberg

24.11.2021

Wegen Corona: Kliniken an den Paar in Aichach und Friedberg droht der Kollaps

Die Intensivstation am Krankenhaus Aichach ist mit Covid-Erkrankten überbelegt, die Kliniken an der Paar können eine adäquate Versorgung kaum noch gewährleisten.

Plus Intensivpatienten werden nach Norddeutschland verlegt, andere erhalten nur eine Notfallversorgung. Klinik-Chef Hubert Mayer: "Eine weiche Triage haben wir bereits."

Von Ute Krogull

Ein dramatisches Bild zeichnet Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer von den Kliniken an der Paar. Die Intensivstation in Aichach, auf der nur Covid-Erkrankte liegen, war am Mittwoch überbelegt. Anderen Schwerstkranken kann man nur noch eine Notfallversorgung ermöglichen. Wie alle Krankenhäuser in Schwaben bereiten sich auch die im Wittelsbacher Land auf die Triage vor. Der Kollaps stehe bevor, so Mayer - im Grunde habe er sogar schon begonnen.

