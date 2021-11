Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Welche Folgen die verschärften Corona-Regeln in Aichach-Friedberg haben

Bayern verschärft die Corona-Maßnahmen. Aus 2G wird teilweise 2G plus, es gibt eine Sperrstunde in der Gastronomie und neue Obergrenzen bei Veranstaltungen. Wie wirken sich die Regeln in Aichach-Friedberg aus?

Plus Märkte abgesagt, weniger Publikum bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Discos schließen: Die verschärften Corona-Regeln gelten ab Mittwoch. Wie sind die Reaktionen vor Ort?

Ministerpräsident Söder hatte kaum die verschärften Corona-Regeln für Bayern verkündet, da kamen bereits die ersten Absagen. So können die "Bürger für Friedberg" die Adventskonzerte nicht mehr realisieren. Der Kissinger SC bietet Turn- und Gymnastikkurse vorerst nur noch online an - obwohl es hierzu noch keine konkreten Aussagen gibt. Genau das ist das grundsätzliche Problem für viele, die vor Ort ab Mittwoch die neuen Regeln umsetzen sollen: Sie wissen gar nicht, was genau gilt - und sind deshalb sauer auf die Staatsregierung.

