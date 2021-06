Aichach-Friedberg

06.06.2021

Wenn Bello zubeißt: So werden Hunde und Zusteller doch noch Freunde

Plus Ein Hund greift auf einem Bauernhof in Mering einen Paketboten an. Die Besitzerin muss eine Strafe zahlen. Eine klassische Situation. Wie lässt sie sich vermeiden?

Von Marlene Volkmann

Ein Hofhund griff in Mering einen Paketzusteller an und zwickte ihn ins Bein. Die Halterin wurde nun zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.600 Euro verurteilt. Was eine Hundetrainerin, eine Zeitungszustellerin und die Polizei zu solchen Fällen sagen.

