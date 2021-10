Aichach-Friedberg

Wie lange wird es die Apotheke an der Ecke noch geben?

Apotheken vor Ort können mit persönlicher Beratung gegen das Internet punkten. Patrizia Reich berät in der Friedberger Rosen-Apotheke eine Kundin.

Plus Mit Masken verdienten Apotheken viel Geld. Trotzdem treibt Corona einen Strukturwandel voran. Und mit Personalmangel und E-Rezept gibt es weitere Probleme.

Von Ute Krogull

Bis zu fünf Euro pro Maske verdienten Apotheken bei der Verteilaktion an Risikogruppen im vergangenen Winter durch die hohe Erstattung des Bundesgesundheitsministeriums. "Das waren Mondpreise", räumen auch Apotheken aus dem Landkreis ein. Trotzdem: Die Konkurrenz im Internet, Personalmangel und ab 2022 das E-Rezept machen Apotheken in Aichach-Friedberg zu schaffen. Immer wieder muss eine Apotheke an der Ecke schließen, weil die Besitzer keine Nachfolge finden. Dabei ist Aichach-Friedberg mit 21 Apotheken pro 100.000 Einwohner ohnehin unterdurchschnittlich gut ausgestattet; deutschlandweit sind es 23. Apothekerinnen und Apotheker aus Friedberg, Aichach und Mering erklären, wohin ihrer Meinung der Weg gehen könnte.

