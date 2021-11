Aichach-Friedberg

18:01 Uhr

Wie lassen sich die Impfkapazitäten so schnell wie möglich hochfahren?

Plus Im Impfzentrum Dasing gibt es erst nach Weihnachten wieder Termine. Die Eröffnung von Kissing ist angekündigt. So will die Firma Vitolus die Ausweitung bewältigen.

Von Ute Krogull

Ende Oktober war das Dasinger Impfzentrum teilweise nur einen Tag in der Woche geöffnet. Nur 200 Impfdosen standen täglich zur Verfügung, die meisten wurden als Booster von mobilen Teams in Seniorenheimen verimpft. Doch das änderte sich rasant, jetzt, einen Monat später, soll Dasing möglichst schnell sieben Tage die Woche offen haben, auch das Ende September geschlossene Zentrum in Kissing wird reaktiviert. Wie lassen sich die Kapazitäten Knall auf Fall wieder hochfahren in Zeiten von Personalmangel und ersten Engpässen beim Impfstoff?

