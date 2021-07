Wie laufen Impfungen von Kindern und Jugendlichen?

Plus Um Schulschließungen im Herbst zu verhindern, wird die Forderung nach einer Impfkampagne für Zwölf- bis 18-Jährige laut. Arztpraxen haben unterschiedliche Erfahrungen.

Das Thema Corona-Impfungen für Teenager beschäftigt gerade viele Familien. Politik, Lehrer und Ärzteverbände in Bayern fordern eine Impfkampagne für Zwölf- bis 18-Jährige, um Schulschließungen im Herbst zu verhindern. Die Einstellung der Kinder und Jugendlichen, ihrer Eltern und der Kinderärzte im Landkreis dazu ist unterschiedlich.