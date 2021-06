Windhose richtet ein Bild der Verwüstung in Friedberg-Derching an

Ein Gewittersturm hat ein Bild der Verwüstung im Friedberger Ortsteil Obermoos hinterlassen. Ein Baum krachte auf einen Wohnwagen - die Frau darin erlitt einen Schock.

Ein Gewittersturm zog am Dienstag gegen 16.30 über den Friedberger Ortsteil Derching. Dort und in der kleinen Siedlung Obermoos hinterließ er heftige Schäden.

Nach Angaben der Polizei Friedberg zog das Unwetter über die Kreisstraße AIC 25 auf Höhe des Tierheims Lechleite. Dabei wurden mehrere Bäume entlang der Fahrbahn entwurzelt. Diese blockierten die Fahrbahn.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg, Stätzling, Derching und Affing waren rund zwei Stunden lang damit beschäftigt, die Straße wieder freizumachen. Bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten musste der betroffene Abschnitt für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Friedberger Bürgermeister Eichmann vor Ort in Derching

Vor Ort war auch der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann. Er berichtet, "eine Windhose von Lechhausen kommend, habe eine Schneise der Verwüstung durch die Splittersiedlung Obermoos gezogen". Entwurzelte Bäume und abgerissene Stämme richteten erhebliche Schäden an. Eine Frau hatte Glück und kam mit einem Schock davon, als ein Baumstamm den Wohnwagen traf, in dem sie gerade lag, so Eichmann.

Der heftige Sturm ließ einen Baum auf einen Wohnwagen stürzen. Foto: Roland Eichmann

Im Einsatz vor Ort bis 21.30 Uhr waren laut dem Bürgermeister die Freiwillige Feuerwehr Friedberg, die Freiwilligen Feuerwehren von Derching und Stätzling und der Bauhof der Stadt Friedberg mit schwerem Gerät. Dazu noch die Lechwerke, da ein umgestürzter Baum die Stromleitung beschädigt hatte. Ein Wohnhaus erhielt ein provisorisches Dach und die Zugänge zu den Grundstücken wurden frei gemacht.

Sturm sorgt für Unfälle auf AIC 25 zwischen Friedberg und Augsburg

Laut Eichmann war auch die AIC 25 bei der Abfahrt am Tierheim betroffen, hier sei es zu Unfällen gekommen. Den Weg nach Obermoos musste sich die Feuerwehr auch freischneiden aufgrund der Vielzahl an umgestürzten Bäumen.

"Ein großer Dank den vielen Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen sowie meinen Bauhofmitarbeitern", so das Stadtoberhaupt. Sein Lob und Dank richte sich "vor allem an die Menschen, die sofort bereit stehen und unkompliziert helfen". (AZ)