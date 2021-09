Zum ersten Schultag gibt es einen Ansturm auf Restaurants

Plus Am Dienstag beginnt wieder der Unterricht. Ein besonderes Ereignis für Kinder und Eltern, das sie auch feiern möchten. Doch dabei stoßen sie häufig auf ein Problem.

Über 1300 Mädchen und Buben werden am Dienstag im Landkreis Aichach-Friedberg eingeschult. Das wollen viele Familien im großen oder kleinen Rahmen im Restaurant feiern. Was dabei passieren kann, schilderte eine Mutter auf Facebook und löste damit eine große Debatte aus.