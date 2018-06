vor 33 Min.

Aichach-Friedberg will Pfandbecher einführen

Die Kommunale Abfallwirtschaft holt das Re-Cup-System ins Wittelsbacher Land

Für Kaffeetrinker funktioniert das System denkbar einfach: Wer einen Coffee-to-go bestellt, erhält diesen im Pfandbecher. Der Pfandpreis beträgt einen Euro. Zurückgeben lassen sich die Becher in jedem teilnehmenden Geschäft, zu finden sind sie unter anderem über eine so genannte Re-Cup-App. Das Mehrwegbecherpfandsystem Re-Cup soll nun auch im Wittelsbacher Land eingeführt. Vor Kurzem erst gab es deshalb mit den Wirtschafts- und Gewerbeverbänden eine Informationsveranstaltung im Landratsamt, bei der sich die Beteiligten laut Landratsamt auf ein gemeinsames Vorgehen beim Re-Cup-Pfandsystem geeinigt hatten. In Augsburg und München gibt es das bereits.

In einem zweiten Schritt lädt die Kommunale Abfallwirtschaft jetzt gemeinsam mit den kooperierenden Verbänden alle Anbieter von Kaffee zum Mitnehmen im Landkreis zu einer Infoveranstaltung ein. Sie findet am Montag, 11. Juni, ab 11 Uhr im Landratsamt in Aichach in der Münchener Straße 9 im Raum U02 statt. Der Re-Cup ist ein Mehrwegbecher aus recycelbarem Kunststoff in zwei Größen, der gegen einen Euro Pfand beim Kauf eines Kaffees erhältlich ist. Der leere Becher kann bei allen beteiligten Firmen wieder zurückgegeben werden.

Deutschlandweit gibt es über 1000 Kaffeeanbieter mit diesen Pfandbechern. In Augsburg ist das System im März gut angelaufen. Mittlerweile gibt es dort 67 Teilnehmer, darunter auch McDonalds. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Zahl der aktiven Teilnehmer noch überschaubar. Seit der ersten Stunde bei Re-Cup ist beispielsweise die Augsburger Bäckerei und Konditorei Wolf dabei, die auch Filialen in Kissing und Friedberg hat. Dort ist der Pfandbecher über die Augsburger Initiative erhältlich.

Für Kaffeeanbieter ist das System nicht kompliziert. Wer mitmachen möchte, registriert sich unter www.recup.de. Die Mitgliedsgebühr beträgt einen Euro pro Tag und Standort. Wenn die Becher stark abgenutzt sind, nimmt Re-Cup sie zurück und führt sie der Wiederverwertung zu. Neben den Bechern erhalten die teilnehmenden Unternehmen Infomaterial und Aufkleber, mit denen sie die Pfandbecher in ihrem Laden bewerben können. Der Standort des Kaffeeanbieters wird in die App mit aufgenommen.

Die beteiligten Verbände favorisieren mehrheitlich das Re-Cup-Pfandsystem. Nun geht es darum, dass aus Befürwortern auch Partner werden. Die Dichte des Netzes entscheidet über den Erfolg des Pfandsystems. Nur wenn der Kaffeekunde den Becher möglichst bequem wieder zurückgeben kann, wird er das Mehrwegsystem nutzen. Je mehr Gastronomen sich vor Ort beteiligen, desto besser wird das Angebot angenommen. Es soll sogar bei 30 Stellen, die den Becher ausgeben, einen eigenen Aufdruck geben, also eine „Wittelsbacher Land Edition“. (FA) Anmeldung Die Kommunale Abfallwirtschaft im Landratsamt nimmt Anmeldungen zur kostenlosen Infoveranstaltung entgegen unter Telefon 08251/ 86167-16.