Aichacher Straße: Sperrung sorgt für Ärger

Plus Um die Baustelle der Aichacher Straße zu umgehen, ignorieren Autofahrer Sperrschilder und befahren Sackgassen. Anwohner in Friedberg reagieren gereizt.

Es sind Szenerien, die die Friedberger Bürger zur Weißglut treiben: Ein Motorroller fährt durch den Stadtpark, ein Auto nutzt den Fußweg am Schwimmbad als Straße, und das alles nur mit einem Ziel - die Sperrung der Aichacher Straße zu umgehen.

Aufgrund von Sanierungsarbeiten, die die Erneuerung der Deckenschicht betreffen, ist die Aichacher Straße zwischen B300 und Friedberger Stadthalle bis einschließlich Samstag, 31. August gesperrt. Umleitungen erfolgen über B300, Chippenham-Ring und Bressuire-Ring. Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer schenken den Umgehungsschildern sonderlich viel Beachtung, ebenso wenig wie den Absperrungen an der Zeppelinstraße oder der Rothenbergstraße.

Rund um die Aichacher Straße in Friedberg geht es teils chaotisch zu

„Kein Mensch beachtet das Schild“, ärgert sich eine Anwohnerin der Zeppelinstraße. „Ich verstehe nicht, wieso die Leute einfach reinfahren, sehen die denn die Abriegelung nicht?“ Auch habe sie beobachtet, dass die meisten nicht einmal langsamer werden, sondern mit gleichbleibender Geschwindigkeit bis zur endgültigen Barriere fahren, wo sie schließlich wenden müssen. Es sei eine Katastrophe, klagt die Frau.

Die Kreuzung an der Schwimmhalle ist komplett gesperrt, es gibt keine Möglichkeit des Durchkommens. Und so müssen alle Autofahrer, die die Schilder ignorieren, schließlich auf engstem Raum in den Einfahrten der Anwohner wenden. Manche, so die Anliegerin, drehten einfach mitten auf der Straße der Kreuzung B300/Zeppelinstraße um und hielten so den gesamten Verkehr auf. Doch es handle sich nicht nur um Autofahrer mit auswärtigem Kennzeichen, es seien auch viele Friedberger darunter, „die es eigentlich wissen müssten.“

Was sagt die Polizei Friedberg zu der Situation?

Alexander Wagenpfeil, Leiter der Polizeidienststelle Friedberg, bezeichnet dieses Verhalten als üblich: „Wer sich auskennt, der wird immer durchfahren“, erklärt er. Auch dass viele Wagenlenker einfach an den Baustellfahrzeugen vorbei durch die gesperrte Straße fahren, sei nicht ungewöhnlich. Die Baufirma selbst habe noch keine Mitteilung eingereicht, doch Beschwerden von zwei Anwohnern liegen der Friedberger Polizei vor. Denn die haben mittlerweile genug. Sie habe zehn Minuten auf der Rechtsabbiegerspur der B300 warten müssen, bis sie ihre Einfahrt erreichen konnte, berichtet eine weitere Anwohnerin.

Auch in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Friedberg, wenn...“ machen einige Friedberger ihrer Empörung Luft. „Bitte (...) nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen und beachtet die Verbots-/Hinweisschilder“, appelliert eine Nutzerin.

Dass es auch weiterhin Verkehrsteilnehmer geben wird, die die Einhaltung der Schilder nicht ernst nehmen, lasse sich zwar nicht verhindern, so Alexander Wagenpfeil, er betont aber noch einmal: „Alles muss weiträumig umfahren werden.“