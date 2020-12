vor 48 Min.

Aktion: Kissinger Kinder basteln Weihnachtsgruß für Senioren

In Kissing können Kinder Senioren einen Weihnachtsgruß senden.

In Kissing können Kinder für einsame Senioren in Pflegeeinrichtungen einen Weihnachtsgruß entwerfen. Wie das funktioniert.

In Kissing hat die Betreiberin des Geschäfts Luftgestalt eine Weihnachtsaktion für ältere Menschen ins Leben gerufen. Michaela Borstel-Schäfer bietet normalerweise Dekorationen aus biologisch abbaubaren Luftballons an. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sie nun eine kreative Idee entwickelt, die sie mithilfe der Kissinger Kinder umsetzen will.

"Gerade in diesem besonderen Jahr hat die Einsamkeit leider sehr zugenommen, helfen Sie mit, unseren Senioren zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten", ruft sie auf. Borstel-Schäfer möchte, dass alle rund 220 Bewohner von Pflegeeinrichtungen und von ambulanten Pflegediensten Betreuten in Kissing einen Weihnachtsgruß bekommen. Mit dabei sind laut ihr das Seniorendomizil Haus Gabriel, das betreute Wohnen Lebensart und die ambulanten Pflegedienste Alberta und Compassio.

Weihnachtsgruß mit Plätzchen für Senioren

Die Idee: Kissinger Kinder basteln etwas mit einem Weihnachtsgruß, zum Beispiel eine Karte oder ein Bild. Diese hängen sie an eine Tüte mit Plätzchen, Keksen oder Leckereien.

Die Teilnehmer können ihre Gaben für die Senioren kontaktlos zu folgenden Zeiten abgeben: Am Dienstag, 22. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 23. Dezember, von 9 bis 11 Uhr. Die Adresse lautet: Annette-Kolb-Straße 8 in Kissing.

In der geöffneten Garage stehen Kisten. Dort legen die Teilnehmer ihre Gaben selbstständig hinein. Borstel-Schäfer bittet darum, dass sich auf dem Grundstück immer nur eine Person oder Familie zur selben Zeit aufhält. Zudem sollen die Teilnehmer Mundschutz tragen und den Mindestabstand einhalten, damit alle Hygieneregeln gewahrt werden. Die Initiatorin übergibt die Grüße dann an die Einrichtungen.

Fragen und Anmerkungen zu der Weihnachtsaktion per WhatsApp an 0151/40351287. (schr-)

Themen folgen