Aktionsbündnis und Jugendparlament in Mering rocken die Soundmühle

Beim Konzert gegen Rechts "Mering ist bunt" und dem Jugendparlament sorgen drei angesagte Bands in Mering für Stimmung.

In der Soundmühle trafen sich Jung und Alt auf Einladung des Jugendparlamentes und des Aktionsbündnisses „ Mering ist bunt“ zu einem ganz besonderen Konzert. Die beiden Veranstalter haben in der Vergangenheit schon mehrmals erfolgreich zusammen gearbeitet. Diesmal brachten sie drei angesagte Bands in der clubähnlichen Atmosphäre der Soundmühle zum Leuchten. Sprecher Peter Hörmann von „Mering ist bunt“, und Elena Raab, Jugendbeauftragte der Gemeinde Mering, riefen auf zu mehr Toleranz und zur Beteiligung, insbesondere der Jugend, an der Kommunalpolitik. Luca Reuter, Mitglied des Jugendparlaments, forderte herzerfrischend mehr Engagement. „Sich nicht zu engagieren ist doch auch doof.“

Band "Schweigepflicht" spielt in Mering "Tage wie diese"

Den musikalischen Beginn gestaltete die Formation „Schweigepflicht“. Die Coverband ist vielen bekannt von ihren Auftritten im Biergarten am Badanger. Ihr Repertoire umfasst Klassiker wie „Highway to Hell“ und „Bad moon rising“ bis zu „Tage wie diese“.

Im Anschluss heizten „The Kraimers“ dem Publikum ein. Die Kraimers sind eine Band mit Musikern aus Mering und Merching. Ihre Musikprojekte nannten sie anfangs „Kram“. Daraus entstand dann die englische Bezeichnung Kraimers. Die Kraimers spielen jedoch keinen Kram sondern ausschließlich gute eigene Songs mit englischen Texten. Die Musikrichtung bezeichnen sie als Alternative Rock. Die Titel tragen Bezeichnungen wie „Yes but ass“ und „Mindless“. Die Band ließ ihrer Power an diesem Abend freien Lauf und sie schlossen mit einer Ballade „Working man“, welche absolutes Hitpotenzial hat.

Hardrock und Metal bei Konzert in Meringer Soundmühle

Nach kurzer Umbaupause trat dann die Band „Lulu am Zaun“ an und jetzt gab es für die Zuhörer Hardrock, Metal und Punk. Die Band spielte ebenfalls eigene Lieder mit diesmal deutschen Texten. Die Augsburger Formation besteht seit 2013. Der eigenwillig fantasievolle Bandname korrespondiert auf das Beste mit den eigenwillig fantasievollen Liedtexten, die Gedichtstatus haben und im Internet gelesen werden können. Naturgemäß ist es bei einer Metalband nicht möglich die gesungenen Texte in der Situation vollständig zu dechiffrieren.

Die Stimmung war sehr ausgelassen. Dank der Helfer aus Jugendparlament und „Mering ist bunt“ lief die Veranstaltung laut Auskunft der Organisatoren richtig rund.

