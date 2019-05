06.05.2019

Aktive von Merchinger Trachtenverein bestohlen

Sie wollten feiern und Spaß haben, doch es kam anders. Sieben aktiven Trachtlern wurde bei der Veranstaltung eines Merchinger Trachtenvereins Geld gestohlen.

Am Samstagabend stahlen Unbekannte bei der Veranstaltung eines Trachtenvereins Geld aus einer Umkleide. Die Feier fand in der Mehrzweckhalle in der Kirchstraße statt. Kurz nach Mitternacht rief ein Geschädigter bei der Polizei an. Der 66-Jährige teilte mit, dass ihm in der Umkleide aus dem Geldbeutel ein zweistelliger Eurobetrag entwendet worden sei.

Insgesamt sind wohl sechs weitere Personen betroffen, die an dem Abend auf der Bühne standen. Wegen der weitläufigen Veranstaltung war es vor Ort nicht möglich, alle Geschädigten zu identifizieren. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden. Hinweise auf den Täter nehmen die beamten zudem unter 0821 3231710 entgegen. (tril)

