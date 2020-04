vor 34 Min.

Alkohol am Steuer: Doppelte Strafe für einen 39-Jährigen

In Kissing fuhr ein 39-Jähriger alkoholisiert Auto. Laut Polizei erwartet den Mann eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

In Kissing erwischte die Polizei einen Mann mit 0,62 Promille beim Autofahren. Der 39-Jährige war mit seinem Kleintransporter am Montagnacht am Mittleren Weg in Kissing unterwegs und wurde von der Polizei kontrolliert. Zuvor hatte sie nach eigenen Angaben einen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen festgestellt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren und neben einer Geldbuße auch ein einmonatiges Fahrverbot. (pos)

Themen folgen