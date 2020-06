vor 17 Min.

Alkohol im Spiel? E-Bike und Leichtkraftrad stoßen zusammen

In Dasing hat sich ein Unfall ereignet.

Einen Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem E-Bike in Dasing meldet die Polizei Friedberg. Ein Fahrer war nach dem Zusammenstoß kurzzeitig nicht ansprechbar.

Am Montag gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Elektrofahrrad (Pedelec) mit Anhänger die Wessiszeller Straße in Dasing. An der Einmündung zur Aichacher Straße missachtet er die Vorfahrt eines 31-Jährigen, der dort mit seinem Leichtkraftrad unterwegs war. Als der Kradfahrer den mit unverminderter Geschwindigkeit vor ihm einfahrenden Radfahrer bemerkte, leitete er zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte aber einen frontalen Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht mehr verhindern.

Der Radfahrer war nach dem Zusammenprall mit dem Kraftrad kurzzeitig nicht mehr ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in das Uniklinikum Augsburg zur Behandlung gebracht. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von zusammen 1250 Euro.

Da bei dem E-Bike-Fahrer während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem wahrgenommen werden konnte, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt. (AZ)

Diese Meldung wurde aufgrund des Hinweises eines Lesers überarbeitet und berichtigt.

