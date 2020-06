vor 37 Min.

Alkohol im Spiel? Zwei Radler stoßen in Dasing frontal zusammen

In Dasing missachtet ein 58-jähriger Elektroradfahrer die Vorfahrt eines Radlers. Die beiden stoßen frontal zusammen. Schuld dürfte nicht nur der Verursacher sein.

Ein wohl betrunkener Radler kollidierte am Montagabend in Dasing mit einem Elektroradfahrer. Letzterer war mit seinem E-Bike samt Anhänger auf der Wessiszeller Straße unterwegs. An der Einmündung zur Aichacher Straße missachtete der 58-Jährige die Vorfahrt des Radfahrers und stieß trotz Vollbremsung frontal mit ihm zusammen. Der Radfahrer war nach dem Zusammenprall mit dem Kraftrad kurzzeitig nicht mehr ansprechbar und wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in das Uniklinikum Augsburg gebracht.

Unfall in Dasing: Radler muss in die Uniklinik

Der Kradfahrer blieb indes unverletzt. Beide Räder mussten nach Angaben der Friedberger Polizei abgeschleppt werden. Insgesamt erlitten sie einen Schaden in Höhe von etwa 1250 Euro. Da die Polizei Alkohol im Atem des Radlers roch, entnahm sie ihm zudem Blut. Gegen den 31-Jährigen leitete die Polizei nun Ermittlungen ein. (pos)

