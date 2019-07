vor 50 Min.

Alkoholisierte Frau verletzt Radfahrer in Mering

Betrunken hat eine Autofahrerin in Mering offenbar einem Radfahrer die Vorfahrt genommen und ihn dabei leicht verletzt.

Eine 49-Jährige fuhr jetzt mutmaßlich betrunken mit ihrem Chevrolet die Alpspitzstraße in Mering entlang und missachtete ein Vorfahrtsschild – dadurch kam es zu einem Zusammenprall. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.35 Uhr an der Einmündung zur Münchener Straße. An der Stelle war ein 36-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs. Es kam zum Unfall der beiden Fahrzeuge.

Radfahrer muss nach Unfall mit Betrunkener ins Krankenhaus

Der Radfahrer stürzte und wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst leicht verletzt in das Krankenhaus Bobingen gefahren. An Rad und Auto entstanden Sachschäden von zusammen rund 300 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei im Atem der 49-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, woraufhin bei ihr eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegenlaufen jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. (tril)

Themen Folgen