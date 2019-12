09:34 Uhr

Alkoholisiertes Pärchen streitet in der Friedberger Ludwigstraße

Ein Mann und seine Partnerin haben in der Friedberger alkoholisiert heftig gestritten. Der 37-Jährige zog seine Freundin sogar an den Haaren. Ein Zeuge rief die Polizei.

In der Friedberger Ludwigstraße hat ein alkoholisiertes Paar so heftig gestritten, dass ein Passant die beiden getrennt und die Polizei gerufen hat. Am Sonntag gegen 18.30 Uhr konnte der 33-Jährige beobachten, wie das Pärchen auf offener Straße in Streit geriet. Er konnte sehen, wie der Mann die Frau in der Ludwigsstraße an den Haaren zog. Zudem war der Mann offenbar aggressiv gegenüber der Frau. Der 33-Jährige fasste den Entschluss, das Pärchen zu trennen.

Mann greift seine Freundin der Friedberger Ludwigstraße an

Der 37-Jährige Mann verhielt sich aber weiter aggressiv. Deshalb informierte der 33-Jährige die Polizei. Die eintreffende Streife stellte fest, dass das Pärchen alkoholisiert war. Einen Test verweigerten die Streithähne allerdings. Gegen den 37-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Seine 34-jährige Partnerin machte keine Verletzungen geltend. (tril)

