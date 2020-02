11:52 Uhr

Alle 120 Bushaltestellen in Friedberg werden barrierefrei

120 Bushaltestellen gibt es im Stadtgebiet Friedberg, eine der moderneren ist die am Bahnhof mit ihren gläsernen Schutzwänden.

Plus Gute Nachricht für Menschen mit Behinderung und Senioren: Friedberg will drei Millionen Euro in die 120 Bushaltestellen investieren. Nur: Wie lange dauert das?

Von Ute Krogull

Im Rahmen des Programms „Bayern barrierefrei“ sollen die Bushaltestellen in Friedberg barrierefrei oder zumindest barrierearm umgebaut werden. Da es insgesamt 120 Bushaltestellen gibt, von denen nach Angaben der Verwaltung die wenigsten den Ansprüchen der Barrierefreiheit (z.B. Hochbord, taktiles Leitsystem) entsprechen, mausert sich dieses Unterfangen zu einer Mammutaufgabe zeitlicher und finanzieller Art.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Nach Angaben von Baureferent Carlo Haupt werden pro Haltestelle rund 25.000 Euro fällig; das summiert sich auf drei Millionen Euro – nach jetziger Schätzung. Ein barrierefreier Umbau in einem Stück, also innerhalb von ein bis zwei Jahren, sei aus mehreren Gründen (Logistik des ÖPNV, Kapazitäten und finanzielle Aspekte) nicht machbar. Um einen reibungslosen und sinnvollen Ablauf zu gewährleisten, ist es aus Sicht der Verwaltung am besten, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten, hieß es im Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrates. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dieses Sanierungskonzept sähe vor, das Bauhof-Mitarbeiter sämtliche Bushaltestellen im Stadtgebiet besichtigen und erfassen. Neben dem Bauzustand und etwaigen Mängeln sollen auch Aspekte wie Ausstattung, Örtlichkeiten in der Nähe, Stand der Barrierefreiheit und ähnliches berücksichtigt werden. Zusätzlich zur Erfassung mit dem Datenblatt werden die Haltestellen mittels GPS vermessen. Friedberg müsste 200.000 Euro im Jahr in die Bushaltestellen investieren Die Verwaltung soll die Daten auswerten und dadurch die Reihenfolge der zu sanierenden Bushaltestellen festlegen. Eine große Rolle würden hier Frequenz und Bedarf spielen. Auf dieser Grundlage sollen dann auch die Gesamtkosten exakter abgeschätzt werden. Die Sanierung soll der Bauhof stemmen, der solche Sanierungs- und auch Neubaumaßnahmen schon mehrfach übernommen hat. Vor Baubeginn ist für jede Bushaltestelle durch ein Ingenieurbüro eine Planung vorzulegen. Wegen der hohen Gesamtkosten empfiehlt die Verwaltung, die Arbeiten auf 15 Jahre zu strecken. Dies würde zu jährlichen Investitionen in Höhe von 200.000 Euro führen. Nach Rücksprache mit dem Bauhof wäre eine Abwicklung von sechs bis zehn Haltestellen jährlich leistbar. Bei einer Vergabe an eine externe Firma geht man von deutlich höheren Kosten aus. Bürgermeister Roland Eichmann hat von Städten in der Nähe gehört, dass sie bis zu 50.000 Euro in eine Haltestelle investieren mussten. Laut Baureferent Haupt ist die Vorgehensweise mit dem Inklusionsbeauftragten abgesprochen. Der Inklusionsbeirat wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit dem Thema befassen. Friedberger Stadträte sind für den barrierefreien Umbau der AVV-Haltestellen Die Stadträte befürworteten das Vorhaben einhellig, nicht jedoch den Zeitplan. So sagte Thomas Kleist namens der CSU: „15 Jahre sind zu lang.“ Ähnlich sah es Claudia Eser-Schuberth von den Grünen, die darauf hinwies, dass man für den neuen Großparkplatz an der Ecke Afrastraße/Gerberweg locker mal 400.000 Euro auszugeben bereit sei (wir berichteten). Bürgermeister Eichmann verwies darauf, dass der Zeitraum stark von den Kapazitäten des Baubetriebshofs abhängig sei. Außerdem gebe es laut Untersuchungen des AVV Haltestellen im Stadtgebiet, an denen seit dem Fahrplanwechsel im Dezember noch kein einziger Fahrgast eingestiegen ist. Ob es Fördermittel des Freistaates für das von diesem selbst geforderte Barrierefrei-Programm gibt, konnte er noch nicht abschätzen, hoffte jedoch zumindest im Bereich der Altstadt auf Zuschüsse. Lesen Sie dazu auch: So können Bahnhöfe im Landkreis barrierefrei werden

Wie sechs Freunde für den querschnittgelähmten Vincent kämpfen

Nahverkehr: AVV verbessert seine Anschlusszeiten in Friedberg Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen